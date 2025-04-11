Житель Петрозаводска прямо из ресторана попал в полицию за отказ оплачивать счет

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя в ресторане Петрозаводска.

На днях патруль Росгвардии получил от дежурного сигнал о том, что сработала тревожная кнопка в одном из ресторанов Петрозаводска. Группа задержания незамедлительно направилась по указанному адресу для выяснения обстоятельств произошедшего.



Как выяснили прибывшие росгвардейцы, причиной «тревоги» стали противоправные действия мужчины-посетителя. Он заказал алкогольную продукцию на сумму порядка полторы тысячи рублей. Выпив спиртное, он отказался оплачивать счет.



Нарушителем оказался 43-летний житель Петрозаводска. Сотрудники Росгвардии задержали его и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе Росгвардии.