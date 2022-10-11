Житель Петрозаводска проломил товарищу череп, чтобы успокоить его

В Кондопожском районе гулянка друзей на даче завершилась уголовным делом и проломленным черепом, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Кондопожскому району установили обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из дачных кооперативов.

Так, в сентябре приятели семьями отдыхали на даче. В ходе веселья один из участников загородного уик-энда, 31-летний петрозаводчанин, выпил и стал проявлять неадекватное поведение. Его 35-летний товарищ, также житель Петрозаводска, пытался урезонить скандалиста. Словесные доводы успеха не имели. Тогда, по версии полиции, старший участник конфликта почти пустой бутылкой от шампанского нанёс удар по голове однокашника.

Потерпевшему сначала оказали помощь работники медицинской помощи Кондопоги, а затем Петрозаводска. Причинённый вред здоровью, в том числе ушиб головного мозга, открытый перелом свода и основания черепа, квалифицирован как тяжкий.

Расследование уголовного дела продолжается.