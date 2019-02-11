Житель Петрозаводска пропил вещи пенсионерки, у которой снимал квартиру

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту растраты, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 62-летняя женщина и сообщила, что из её квартиры похищены бойлер, стиральная машина и холодильник. Ущерб превысил 22 тысячи рублей.

На протяжении нескольких месяцев она сдавала жильё одной семье. Хозяйка пришла проверить счётчики на электричество и обнаружила пропажу имущества. Пенсионерка позвонила девушке, которая снимала квартиру, однако та сказала, что когда уходила на работу, все вещи были на местах.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 28-летнего ранее судимого горожанина. Пока его сожительница была на работе, он вызвал грузовой автомобиль, загрузил бытовую технику, а затем продал её. Незаконно вырученные средства гражданин потратил на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ч. ст.160 УК РФ "Присвоение, растрата чужого имущества".