Житель Петрозаводска пустил к себе домой бомжа и поплатился

В столице Карелии мужчина без определенного места жительства обворовал хозяина квартиры, предоставившего ему кров.

В полицию Петрозаводска обратилась бдительная горожанка. Она заметила, как неизвестный мужчина вылезает из окна жилого дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили владельца квартиры — 47-летнего петрозаводчанина. Мужчина обнаружил, что из дома пропали болгарка и циркулярная пила. Ущерб составил более 5 500 рублей.

В это время по ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили местонахождение и задержали 35-летнего подозреваемого без определенного места жительства. Тот пояснил, что потерпевший пустил его пожить в свое жильё во время ремонта. Однако за день до события, владелец жилплощади выгнал гостя из-за конфликта. Бомж, употребив спиртное, решил пробраться в квартиру и украсть электроинструмент, который там хранился. Осуществив задуманное, свою добычу он продал.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с проникновением в жилище. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками уголовного розыска установлено место сбыта и изъято похищенное имущество.

Ранее подросток стащил автозапчасти у 81-летней жительницы Карелии.