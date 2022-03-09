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Житель Петрозаводска пытался купить снегоуборочную технику и потерял 74 тысячи рублей

Новости. Криминал
13:06, 10 Марта 2022
фото: © freepik.com

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Жители Карелии, совершая сделки через интернет, по-прежнему становятся жертвами мошенников.

Петрозаводская полиция проводит проверку по заявлению 62-летнего жителя города. Мужчина на одном из интернет-сайтов заказал снегоуборочную технику и произвел оплату. Однако так и не дождался доставки. Связаться с предполагаемым поставщиком товара он не смог. Ущерб превысил 74 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В аналогичной ситуации оказалась жительница Прионежского района. Женщина в сети интернет на одной из торговых площадок оформила заказ аккумуляторного опрыскивателя для сада, после чего перевела 12 700 рублей на продиктованный ей банковский счет. В указанный срок товар доставлен не был, денежные средства не возвращены. Жительница Прионежья обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, телефонные мошенники на фоне санкций против банков РФ придумали новые схемы кражи денег.

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