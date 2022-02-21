Житель Петрозаводска пытался задушить скотчем сестру

Карельские росгвардейцы задержали горожанина, напавшего на сестру.

В среду утром сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь попавшей в беду местной жительнице. Об этом информирует Росгвардия.

К прибывшим на место вызова росгвардейцам обратилась 35-летняя петрозаводчанка. Со слов женщины, 20 февраля, когда она временно проживала в Ленинградской области, к ней в квартиру зашел брат, избил ее и пытался задушить скотчем. После мужчина забрал у потерпевшей документы, ключи от машины и телефон, связал и насильно увез в Петрозаводск. Там родственник удерживал гражданку и грозился ее убить. Женщине удалось попросить о помощи.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, 38-летнего жителя столицы Карелии, и доставили его в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего матери расправой.