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Житель Петрозаводска пытался задушить скотчем сестру

Новости. Криминал
11:09, 24 Февраля 2022
фото: pixabay.com / stux

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Карельские росгвардейцы задержали горожанина, напавшего на сестру.

В среду утром сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь попавшей в беду местной жительнице. Об этом информирует Росгвардия.

К прибывшим на место вызова росгвардейцам обратилась 35-летняя петрозаводчанка. Со слов женщины, 20 февраля, когда она временно проживала в Ленинградской области, к ней в квартиру зашел брат, избил ее и пытался задушить скотчем. После мужчина забрал у потерпевшей документы, ключи от машины и телефон, связал и насильно увез в Петрозаводск. Там родственник удерживал гражданку и грозился ее убить. Женщине удалось попросить о помощи.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, 38-летнего жителя столицы Карелии, и доставили его в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего матери расправой.

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