Житель Петрозаводска рассказал, что инспектор с добрым сердцем помог ему в трудной ситуации

Петрозаводчанин поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции за помощь.

В Госавтоинспекцию Петрозаводска обратился 71-летний мужчина с просьбой выразить благодарность инспектору, который помог ему на дороге. Пенсионер не успел поблагодарить сотрудника полиции на месте, не запомнил его имя и номер автомобиля.

Как рассказал автолюбитель, днем 17 января он приехал в травмпункт на улице Антикайнена в карельской столице. После приема врача собрался ехать домой, но автомобиль не заводился.

«На мое счастье, рядом остановился патрульный автомобиль. Я подошел к сотруднику, рассказал о проблеме и попросил вызвать такси для подзарядки аккумулятора. Пока мы ожидали помощи, инспектор предложил мне на это время пройти в патрульный автомобиль, где было тепло и уютно. В скором времени прибыла помощь. Автомобиль завелся, и я быстро добрался домой», — написал петрозаводчанин.

Водитель в своем письме просит найти сотрудника ГИБДД и выразить ему благодарность за отзывчивость и оказанную помощь.

Как сообщили в Госавиоинспекциии Петрозаводска, инспектором с добрым сердцем оказался Николай Рулев. Он уже не раз приходил на помощь петрозаводским водителям.

«Гордимся, что в нашем коллективе работают верные своему профессиональному долгу и неравнодушные к чужому несчастью люди, готовые всегда оказать помощь в трудной ситуации», — добавили в официальном паблике ГИБДД Петрозаводска.