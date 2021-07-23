Девочка не смогла оплатить проезд в «маршрутке» по банковской карте, потому что там не работал терминал и водитель отказался ее выпускать.

Об этом написал на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» житель города Павел Барышев.

По его словам, инцидент произошел в маршруте № 19.

«На остановке оказалось что у водителя не работает терминал. У ребенка карточка, наличных нет… Этот гад закрыл двери и поехал дальше. Ребенок в шоке, в испуге, не знает что делать. Спасибо пассажирам этого маршрута собрали на проезд и заплатили за дочку. Она проехала лишних две остановки. Еле успела добежать на тренировку. Вот вопрос до коли это будет продолжаться? Беспредел со стороны водителей маршрутов», — написал петрозаводчанин.