Житель Петрозаводска растонировал свой автомобиль на месте (ФОТО)

В ГИБДД Карелии рассказали о нарушителе в карельской столице.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, накануне автоинспекторы пресекли нарушение. Затонированные стекла в автомобиле одного из петрозаводчан не соответствовали требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Согласно Регламента о безопасности колесных транспортных средств, лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света, напомнили в ГИБДД города.

За это нарушение водителя ждет штраф — 500 рублей.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель растонировал автомобиль на месте.