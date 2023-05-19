Житель Петрозаводска растонировал свой автомобиль на месте (ФОТО)

В ГИБДД Карелии рассказали о нарушителе в карельской столице.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, накануне автоинспекторы пресекли нарушение. Затонированные стекла в автомобиле одного из петрозаводчан не соответствовали требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Согласно Регламента о безопасности колесных транспортных средств, лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света, напомнили в ГИБДД города.
За это нарушение водителя ждет штраф — 500 рублей.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель растонировал автомобиль на месте.
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