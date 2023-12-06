Житель Петрозаводска растонировался на месте

Дорожные полицейские остановили нарушителя за рулем авто с тонированными стеклами.

В среду, 6 декабря, автоинспекторы пресекли нарушение, остановив автомобиль с тонированными стеклами. Светопропускание стекол не соответствовало требованиям безопасности.

По технического регламенту лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не меньше 70% света.

За управление автомобилем, на котором установлены не соответствующие регламенту стекла, нарушителям грозит штраф 500 рублей.

Водитель удалил пленку с лобового стекла на месте, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.