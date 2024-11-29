Житель Петрозаводска раздает «советы мудреца» на популярном сайте объявлений

Молодой человек уже имеет положительные отзывы под своим объявлением.

Мудрые советы раздает житель Петрозаводска, разместивший информацию о своих услугах на популярном сайте объявлений.

Горожанин готов помочь в трудной жизненной ситуации, поддержать морально и разобраться в межличностных отношениях как дома, так и на работе. Молодой человек много читает и уверен, что даст мудрый совет.

«Ко всему этому занимаюсь спортом, чемпион первенства России по легкой атлетике, в общем, готов помочь!», — написал автор поста.

Впрочем, у него уже есть благодарные отзывы под объявлением. Люди пишут, что парень, действительно, помог им выговориться и придти к нужному решению в жизни.