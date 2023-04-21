Житель Петрозаводска разобрался с долгами, чтобы продать квартиру

Петрозаводчанин не платил по кредитам. Им заинтересовались судебные приставы.

Судебным приставам предстояло взыскать с жителя Карелии задолженность в размере трехсот тысяч рублей. Сам же мужчина планировал продать свою квартиру.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по РК, благодаря своевременным действиям пристава-исполнителя был установлен запрет на регистрационные действия в отношении жилого помещения, зарегистрированного за неплательщиком. При этом другого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у должника не было.

В итоге петрозаводчанин нашел возможность оплатить долг в полном объеме, уточнили в ведомстве.