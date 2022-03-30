Житель Петрозаводска разозлился на девушку и разбил дверь в кафе Кондопоги

Удар по двери кафе в Кондопоге обойдется петрозаводчанину в 9 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступила информация о порче имущества в общественном месте. Работники кафе заявили, что один из посетителей разбил стекло на входной двери. С места преступления он скрылся, сумма ущерба, причинённого заведению, превысила 9 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции опросил свидетелей, изучил запись камеры видеонаблюдения и установил, что к преступлению причастен 21-летний гражданин.

Молодой человек признался, что в кафе находился с девушкой, затем они поссорились. В порыве злости он вышел на крыльцо и ударил кулаком по стеклу на двери. В дальнейшем он уехал домой, в Петрозаводск.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.