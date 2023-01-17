Житель Петрозаводска развел курятник в подвале многоэтажки

Соседи пожаловались на «фермера» в Россельхознадзор Карелии.
Жительница Петрозаводска пожаловалась в Россельхознадзор на своего соседа. Женщина сообщила, что в подвале многоквартирного дома он держит птиц.
Сотрудники надзорного ведомства выехали с проверкой и обнаружили курятник. Птиц в нем уже не было, но специалисты нашли перья, помет, следы забоя (кровь в раковине), клетки, кормушки и поилки.
Также выяснилось, что подвал мужчина занял самовольно. Ему вынесли предостережение о незаконных действиях, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
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