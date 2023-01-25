Житель Петрозаводска решил, что сможет пройти мимо кассы с кофтой и джинсами

Сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали двоих мужчин с краденой одеждой и средствами гигиены.

Вечером 20 февраля росгвардейцев вызвали сотрудники торгового центра в Петрозаводске.



Неизвестный зашел в один из магазинов одежды, взял кофту и джинсы, спрятал в сумку и вышел с неоплаченным товаром. Росгвардейцы доставили нарушителя в полицию.

Ранее тревожную кнопку нажали работники одного из гипермаркетов города. Наряд Росгвардии выяснил, что некий мужчина пронес мимо кассы средства личной гигиены.



Сотрудники вневедомственной охраны передали его полиции. Общая сумма ущерба составила около шести тысяч рублей, рассказали в Росгвардии Карелии.