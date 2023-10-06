Житель Петрозаводска решил обогатить мошенников на рекордную сумму в 11,5 млн рублей

Правоохранительные органы карельской столицы зафиксировали антирекордный заработок аферистов.
Житель Петрозаводска перевел мошенникам 11,5 млн рублей, сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.
«Предположили, что ошиблись в количестве нулей. Нет! 11 миллионов 500 тысяч — такую сумму за три недели перечислил мошенникам 55-летний горожанин», - говорится в сообщении.
По предварительной информации правоохранительных органов, мужчина ответил на звонок от неизвестных абонентов и согласился заработать на инвестициях.
Всю сумму личного ущерба петрозаводчанин взял в кредит. Проводится полицейская проверка.
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