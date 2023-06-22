Житель Петрозаводска решил помочь подруге по переписке эмигрировать с Ближнего Востока и попал в беду

Полицейские проверяют заявление пенсионера из столицы Карелии, сообщили в МВД региона.
В полицию Петрозаводска обратился 61-летний мужчина, предположивший, что стал жертвой мошенников.
Он рассказал, что некоторое время назад нашел на сайте знакомств подругу по переписке. После общения женщина решила переехать с Ближнего Востока. Она пожаловалась, что отправила багаж, но его почему-то задержали на таможне. Чтобы уладить формальности, надо было заплатить 70 тысяч рублей.
Петрозаводчанин решил помочь и отправил деньги на счет, который ему продиктовали. Но после этого новая знакомая на связь больше не выходила, и мужчина догадался, что стал жертвой обмана.
В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка.
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