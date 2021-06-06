Житель Петрозаводска решил свои финансовые трудности с помощью грабежа

Ранее несудимый петрозаводчанин ограбил салон сотовой связи, чтобы поправить финансовое положение, сообщили в МВД Карелии.

Информация о преступлении поступила полицию Петрозаводска в конце мая. Из отдела продаж, расположенного в крупном торговом центре, был похищен мобильный телефон стоимостью более 22 тысяч рублей.

По словам работников, один из посетителей попросил достать телефон с витрины, чтобы поближе его рассмотреть. Как только гаджет оказался в руках мужчины, он убежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний гражданин, у которого ранее проблем с законом не возникало. Подозреваемый признался, что испытывал финансовые трудности: он продал гаджет за 5 тысяч рублей и потратил деньги на собственные нужды. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.