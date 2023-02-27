Житель Петрозаводска, ревнуя бывшую жену, установил на ее автомобиль скрытый трекер

Петрозаводчанина, полгода следившего за своей бывшей супругой, ожидает суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Мужчина, по версии следствия, с февраля по июль 2022 года собирал сведения о перемещениях своей бывшей жены — для этого он установил на ее автомобиль скрытый GPS-трекер. Ревнивый экс-супруг собирал и распространял сведения о ее частной жизни. Правда вскрылась, когда в разговоре с отцом потерпевшей он рассказал, что ему известно о ее перемещениях.

Теперь ревнивца может ожидать наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.