Житель Петрозаводска рискнул свободой ради телефона и куртки собутыльника

Правоохранительные органы столицы республики раскрыли дело о грабеже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о преступлении, в результате которого пострадал 30-летний горожанин. Мужчина получил травмы, а также лишился имущества.

Полицейским потерпевший рассказал, что в день происшествия распивал спиртное у приятеля дома. Один из участников застолья, с которым он был мало знаком, предложил ему прогуляться. В подъезде мужчина набросился на него с кулаками, потребовал отдать мобильный телефон, затем отобрал куртку и убежал.

Полицейские унашли 32-летнего подозреваемого, который во всем признался и рассказал, что краденый телефон успел продать. Куртку у него забрала полиция.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в МВД Карелии. На время предварительного расследования злоумышленника взяли под стражу.