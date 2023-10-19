Житель Петрозаводска рисковал жизнью и здоровьем маленького пассажира

Водитель в карельской столице нарушил правила перевозки детей.

Утром в пятницу, 20 октября, на улице Ла-Рошель в Петрозаводске автоинспекторы во время рейда «Право на безопасность» проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей.

Один водитель нарушил правила перевозки детей — маленького пассажира он перевозил с нарушением, рассказали в ГИБДД карельской столицы. Водителю вынесли постановление об административном правонарушении.

Автомобилисту предстоит заплатить штраф 3 тысячи рублей.



В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что перевозить детей младше 7 лет в легковом автомобиле можно только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозить детей от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле следует с использованием детского кресла, соответствующего весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детском кресле.