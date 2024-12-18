Житель Петрозаводска с криминальным прошлым решил бесплатно утеплиться и пошел на кражу

Верхнюю одежду украли в одном из павильонов торгового центра

В полицию Петрозаводска от сотрудников магазина одежды одного из местных торговых центров поступило сообщение о краже. Там пропал товар, ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к тайному хищению имущества может быть причастен 29-летний житель города, ранее привлекавшийся к ответственности за кражи.

По версии полиции, фигурант зашёл в магазин, взял мужскую куртку и вынес её из торгового зала, не заплатив. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

Полицейские в кратчайшие сроки нашли подозреваемого и задержали его. Похищенную куртку злоумышленник отдал добровольно.

Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.