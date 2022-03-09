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Житель Петрозаводска с ножом напал на сотрудницу офиса микрозаймов

Новости. Криминал
09:21, 16 Марта 2022
фото: © hibiny.com

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В столице Карелии будут судить безработного петрозаводчанина, напавшего на сотрудницу микрокредитной организации.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в разбое, сообщили в ведомстве.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, не имеющий постоянного места работы, задолжал своему знакомому. Чтобы отдать долг, он решил украсть деньги в микрокредитной организации.

Пройдя в помещение организации, он достал нож и, направив его на сотрудницу компании, зажав ее рот ладонью, потребовал деньги. Однако девушка, освободившись от захвата, стала звать на помощь. Когда в офис зашли люди, чтобы помочь сотруднице офиса микрозаймов, мужчина, опасаясь быть задержанным, скрылся с места преступления.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петрозаводчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, мужчина пришел в суд на севере Карелии с ножом.

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