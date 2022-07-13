Житель Петрозаводска сломал фонарь у здания МВД Карелии и избил полицейского

В Петрозаводске будут судить мужчину, устроившего пьяный дебош у здания министерства внутренних дел республики.

Инцидент произошел в июне этого года. Как рассказали в МВД Карелии, 42-летний петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил прожектор для подсветки памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Затем он вырвал фонарь из штатного крепления и бросил на крыльцо главного входа в здание МВД. Сотрудник полиции, заметив происходящее, выбежал на улицу и задержал нарушителя. В момент задержания обвиняемый несколько раз ударил полицейского по голове.

По факту применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей было возбуждено уголовное дело. К настоящему времени проведен весь комплекс следственных действий, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, молодой житель Карелии попытался совершить акт самосожжения, а потом набросился на полицейских.