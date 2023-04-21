Житель Петрозаводска стал заслуженным машиностроителем России

Глава Карелии поздравил Владимира Мусийчука с присвоением почетного звания.

Владимир Мусийчук, исполнительный директор инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» стал заслуженным машиностроителем страны. Приказ о присвоении почетного звания подписал президент России.

«Лично знаю Владимира Денисовича — он отдал отрасли более 40 лет. Начинал помощником механического цеха на „Петрозаводскмаше“. С 2011 года — на заводе пожарной робототехники. Здесь, уже в ранге руководителя, делится опытом с новым поколением машиностроителей. Только в его подразделении работает почти 200 специалистов!» — написал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как уточнил руководитель региона, профессиональная команда центра пожарной робототехники «ЭФЭР» наращивает объемы производства, внедряет современные технологии. Карельских роботов и ствольную технику используют по всей стране при тушении лесных пожаров, оснащении спортивных объектов, музеев, кинотеатров и торговых центров, в судостроении, нефтяной и газовой отраслях. Таких предприятий в России — единицы, отметил Артур Парфенчиков.

«Владимир Денисович, от всей души поздравляю с заслуженной наградой! Новых успехов и ярких трудовых побед!» — завершил поздравление глава Карелии.