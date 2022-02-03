Житель Петрозаводска сжег автомобиль соседа, чтобы освободить подход к своей кладовке

Соседские разборки из-за парковки у кладовой закончились уголовном деле о поджоге автомобиля.

В полицию с заявлением о повреждении автомобиля обратился 40-летний петрозаводчанин. Его машина, припаркованное у соседнего дома, было охвачено огнём. Об этом ему сообщили соседи — владельцы автомобилей, стоявших поблизости.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемого. Им стало известно, что очевидцы происшествия и мужчина, оставшийся без машины, указывают на одно и то же лицо — 32-летнего жителя многоквартирного дома. Он пользовался кладовой, дверь которой выходила на место парковки этой машины. Мужчина неоднократно инициировал конфликты с хозяином авто и другими соседями, требуя не парковаться в этом месте общедоступной придомовой территории. В те дни, когда чрезмерно употреблял спиртное, обещал и сжечь иномарку, если владелец не подчинится. Полицейские установили и свидетелей поджога: граждане опознали ранее судимого за кражи горожанина. Они сообщили, что той ночью видели, как житель дома вошёл в свою кладовую и вынес оттуда пластиковую канистру, её содержимое вылил на капот машины, а затем — поджёг.

Несмотря на предъявленные доказательства, подозреваемый продолжает отрицать свою вину. Ущерб, причинённый преступлением, превышает 1 000 000 рублей. Расследование уголовного продолжается.

Ранее молодой поджигатель в районе Карелии отделался условным сроком.