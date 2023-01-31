Житель Петрозаводска убил приятеля одним ударом ножа в грудь

В столице Карелии будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого.

По сообщению прокуратуры Карелии, вечером 21 ноября 2022 года 51-летний обвиняемый был нетрезв. Он находился у себя дома, где у него возник конфликт с 52-летним знакомым. Мужчина решил спор, воткнув нож в грудь приятеля. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужине грозит от 6 до 15 лет колонии.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения прокуратурой города уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жительница Карелии пробила ножом грудь своего знакомого и оказалась за решеткой.