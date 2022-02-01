Житель Петрозаводска ударил ножом коллегу-вахтовика и вызвал ему скорую помощь

Пьяное застолье после работы в карельском поселке закончилось для петрозаводчанина уголовным делом.

В минувшее воскресенье, 30 января, кондопожскую полицию поступило сообщение из медучреждения. В больницу в бессознательном состоянии доставили 39-летнего жителя Пудожского района. Врачи диагностировали у мужчины проникающее ножевое ранение, в результате которого у него были серьёзно повреждены внутренние органы, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские разобрались в случившемся и установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний петрозаводчанин. Как выяснилось, мужчины – коллеги: работают вахтовым методом на одном из объектов Кондопожского района. После очередной смены сотоварищи распивали горячительные напитки. Застолье не обошлось без конфликта. По версии следствия, рассердившись на собеседника, житель карельской столицы взял нож и нанёс ему удар в область правого бока. Затем, испугавшись, вызвал бригаду скорой помощи. По признаку опасности для жизни причинённый здоровью пострадавшего вред был квалифицирован как тяжкий.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина воткнул кинжал в грудь хозяйки застолья.