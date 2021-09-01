Житель Петрозаводска ударил родственника ножом в шею и выкинул его труп на лестничную площадку

В Петрозаводске 41-летний мужчина предстанет перед судом за убийство родственника, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии обвинения, ранее судимый за совершение разбоя мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим родственником во время распития спиртных напитков. Кухонным ножом он нанес собутыльнику смертельный удар в шею, после чего вытащил его тело из квартиры на лестничную площадку.

Свою вину мужчина признал в полном объеме.

За совершение убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.