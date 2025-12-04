Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла

В карельской столице поймали серийного магазинного вора.
В Петрозаводске полиция установила личность подозреваемого в совершении трех краж из городских магазинов. Общий ущерб от его действий превысил 20 тысяч рублей.
Сотрудникам уголовного розыска поступило несколько сообщений о хищениях из разных торговых точек. Как рассказали в МВД, в ходе проверки выяснилось, что все три кражи совершил один и тот же человек — 32-летний житель города, который ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
По данным полиции, вечером мужчина зашел в магазин косметики в микрорайоне Октябрьский и похитил 10 шампуней на сумму 5 710 рублей. Спустя пару часов он украл 37 упаковок сливочного масла из сетевого магазина в том же районе, ущерб составил 6 369 рублей. Через некоторое время подозреваемый похитил пять упаковок кофе из гипермаркета на общую сумму 8 505 рублей.
Мужчина признался, что похищенные товары он затем продал. Возбуждены уголовные дела о тайном хищении чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.
