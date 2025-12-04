РЕКЛАМА
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30
«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10
Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла
Сегодня 09:31
В карельской столице поймали серийного магазинного вора.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске полиция установила личность подозреваемого в совершении трех краж из городских магазинов. Общий ущерб от его действий превысил 20 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска поступило несколько сообщений о хищениях из разных торговых точек. Как рассказали в МВД, в ходе проверки выяснилось, что все три кражи совершил один и тот же человек — 32-летний житель города, который ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По данным полиции, вечером мужчина зашел в магазин косметики в микрорайоне Октябрьский и похитил 10 шампуней на сумму 5 710 рублей. Спустя пару часов он украл 37 упаковок сливочного масла из сетевого магазина в том же районе, ущерб составил 6 369 рублей. Через некоторое время подозреваемый похитил пять упаковок кофе из гипермаркета на общую сумму 8 505 рублей.

Мужчина признался, что похищенные товары он затем продал. Возбуждены уголовные дела о тайном хищении чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее мы писали, что в Кеми задержали серийного магазинного вора.

