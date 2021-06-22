Житель Петрозаводска украл карту у спящего друга и пошел гулять по магазинам

В Петрозаводске рецидивист после застолья отправился на шопинг с чужой банковской картой и стал фигурантом уголовного дела, но воспользоваться покупками не успел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 45-летняя горожанка. Она сообщила, что с банковской карты её мужа незаконно была списана крупная сумма. Женщина предположила, что похитить деньги мог знакомый супруга.

Полицейские установили, что к краже причастен 45-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он рассказал стражам порядка, что был в гостях у знакомого, а когда застолье подошло к концу, и тот отправился спать, у подозреваемого возникла мысль украсть деньги приятеля. Он нашёл кошелёк хозяина и взял его банковскую карту. На ней не было пароля, поэтому петрозаводчанин смело начал расплачиваться картой в магазинах города: приобрёл алкоголь, продукты питания, подушку, одеяло, обувь, потратив более 6 тысяч рублей. Купленные товары полицейские изъяли у него дома в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Прионежье местный житель доверил другу ключи от своей квартиры, а тот взял и обокрал его.