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Житель Петрозаводска украл карту у спящего друга и пошел гулять по магазинам

Новости. Криминал
10:00, 23 Июня 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Петрозаводске рецидивист после застолья отправился на шопинг с чужой банковской картой и стал фигурантом уголовного дела, но воспользоваться покупками не успел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 45-летняя горожанка. Она сообщила, что с банковской карты её мужа незаконно была списана крупная сумма. Женщина предположила, что похитить деньги мог знакомый супруга.

Полицейские установили, что к краже причастен 45-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он рассказал стражам порядка, что был в гостях у знакомого, а когда застолье подошло к концу, и тот отправился спать, у подозреваемого возникла мысль украсть деньги приятеля.  Он нашёл кошелёк хозяина и взял его банковскую карту. На ней не было пароля, поэтому петрозаводчанин смело начал расплачиваться картой в магазинах города: приобрёл алкоголь, продукты питания, подушку, одеяло, обувь, потратив более 6 тысяч рублей. Купленные товары полицейские изъяли у него дома в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Прионежье местный житель доверил другу ключи от своей квартиры, а тот взял и обокрал его.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-23 10:18:08
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а — так;
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тяни — рискни!
Не бросай одного его:
Пусть он в связке в одной с тобой —
Там поймешь, кто такой.(с)
Купить им путевку для похода в горы и проверить, - сказал кот.
кир
2021-06-23 10:14:11
Подушку куда дели? - спросил кот, любящий спать на мягком.
Гость
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