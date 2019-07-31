Житель Петрозаводска украл телефон, чтобы напиться в баре

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В Петрозаводске местный житель украл в баре телефон, так как его отказывались угощать, сообщает МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили 36-летнего подозреваемого в краже. Он рассказал полицейским, что
По версии следствия, 36-летний житель Петрозаводска пришел в баре на Зареке, чтобы выпить. Денег у него не было, поэтому он просил посетителей купить ему пиво. Желающих угостить не нашлось.
На барной стойке он приметил мобильный телефон. Рядом отдыхала компания молодых людей в подпитии. Мужчина похитил сотовый и продал его за 1 тысячу рублей. После этого вернулся в бар и купил себе алкоголь.
Потерпевший, обнаружив исчезновение телефона, обратился в полицию. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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