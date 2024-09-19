Житель Петрозаводска украл телефон знакомого и без угрызений совести им пользовался

Возбуждено уголовное дело.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 58-летний горожанин. Он обнаружил, что из его квартиры пропал мобильный телефон.

В беседе с полицейскими мужчина рассказал, что ненадолго выходил, а входную дверь оставлял открытой. По его мнению, в этот момент к нему в квартиру мог зайти посторонний.

Полицейские установили личность подозреваемого. К преступлению оказался причастен 38-летний знакомый заявителя, с которым они нередко вместе выпивали.

Мужчина признался, что в тот день пришел к приятелю в гости, но дома никого не застал. Тогда он приметил на столе мобильный телефон, забрал его и в дальнейшем стал им пользоваться.

В настоящее время похищенное имущество изъято, возбуждено уголовное дело.