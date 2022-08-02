Жаждущий алкоголя 19-летний житель Карелии украл в магазине кофе

В МВД Карелии рассказали о мелких хищениях в магазинах.

На сегодняшний день основной массив преступлений, совершённых на территории Карелии, составляют кражи из торговых точек. Полицейские Карелии регулярно раскрывают такие преступления.

Так, например, в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение от представителя сетевого магазина косметики и бытовой химии. При просмотре записей камер видеонаблюдения работники торговой точки обнаружили, что за 10 минут один из посетителей дважды вошёл в торговый зал и вынес несколько упаковок лезвий к бритвенным станкам. Ущерб превысил 3,5 тысячи рублей.

В ситуации разобрался участковый уполномоченный полиции. Он установил личность 20-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что похищенные сбыл, а деньги потратил на личные нужды.

А из другого сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Древлянка, вынесли туалетную воду, стоимостью более 2,5 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. По данным полиции, 31-летний петрозаводчанин похитил товар и сбыл.

В полиции Кондопожского района расследуется уголовное дело о краже двух упаковок зернового кофе, весом 1 кг каждая. Ущерб превысил 5 200 рублей. Продавцы не заметили, как посетитель, не расплатившись, миновал кассу с выбранным товаром. Сотрудники уголовного розыска установили личность 19-летнего подозреваемого. Фигурант пояснил, что сбыл похищенное, выручив тысячу рублей. Деньги потратил на алкоголь.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела о кражах.