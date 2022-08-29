Житель Петрозаводска украл в магазине 15 бутылок виски

На Голиковке 20-летний петрозаводчанин ночью вынес из магазина 15 бутылок виски и конька и продал их, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 28 августа в дежурную часть полиции Петрозаводска обратился сотрудник частного охранного предприятия. Он сообщил, что в одном из магазинов микрорайона Голиковка сработала сигнализация. Выехав по адресу, работники ЧОПа обнаружили разбитое окно. Выяснилось, что неизвестный проник внутрь, взял с витрин алкоголь – 15 бутылок виски и коньяка, а затем скрылся с ним в неизвестном направлении. Причинённый организации ущерб составил 14,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого – 20-летнего ранее имевшего проблемы с законом петрозаводчанина – и его местонахождение. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные незаконным путём денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовно дело. Фигурант задержан. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.