Житель Петрозаводска украл в Олонце велосипед, чтобы вернуться домой

Мужчина успел проехать 20 км, пробил колесо и бросил краденый транспорт, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 49-летний местный житель и сообщил, что у его супруги украли велосипед. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Женщина оставила двухколесный транспорт на велопарковке, не пристегнула его и ушла в торговый центр. Полицейские нашли подозреваемого.



Мимо ТЦ проходил 39-летний петрозаводчанин. Мужчина увидел, что велосипед не пристегнут на замок, украл его и выехал в сторону Петрозаводска.



Он проехал без малого двадцать километров по трассе, но пробил колесо. Злоумышленник бросил краденую технику, поймал попутку и добрался до столицы республики.

В полиции подозреваемый во всем признался и рассказал, что приехал в Олонец на работу. Спустя несколько дней уволился и решил вернуться домой.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.