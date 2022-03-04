Житель Петрозаводска уложил друга спать и списал с его карты деньги

В столице Карелии молодой человек зашел в гости к приятелю после похода по ночным клубам и остался без денег.

В петрозаводскую полицию обратился 20-летний горожанин и сообщил, что наутро, после встречи с другом, обнаружил списание 2 500 рублей. Заявитель объяснил, что точно не обналичивал и никому не переводил эти деньги. Молодой человек предположил, что их похитили неизвестные, возможно, мошенники. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Однако эта версия не подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен приятель потерпевшего – 20-летний ранее уже имевший проблемы с законом житель карельской столицы. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что после посещения увеселительных заведений предложил другу зайти в гости. И, когда тот после небольшого застолья лёг спать, хозяин квартиры взял его телефон, зная пароль, зашёл в сервис интернет-банкинга, перевёл себе чужие сбережения, отправился в магазин за продуктами и в дальнейшем вёл себя как ни в чём не бывало.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска ушла из гостей с чужой картой и в течение недели скупала алкоголь.