Житель Петрозаводска умудрился пронести строительный инструмент мимо кассы

Вневедомственная охрана задержала нарушителя в одном из строительных гипермаркетов Петрозаводска.

Во вторник, 27 декабря, в одном из строительных гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация.



Патруль Росгвардии прибыл по указанному адресу.



По словам представителя охраны магазина, неизвестный взял инструмент для строительства стоимостью около 10 тысяч рублей и пронес мимо кассы.



Нарушителя задержал и отвезли в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.