Житель Петрозаводска умудрился пронести строительный инструмент мимо кассы

Вневедомственная охрана задержала нарушителя в одном из строительных гипермаркетов Петрозаводска.
Во вторник, 27 декабря, в одном из строительных гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация.
Патруль Росгвардии прибыл по указанному адресу.
По словам представителя охраны магазина, неизвестный взял инструмент для строительства стоимостью около 10 тысяч рублей и пронес мимо кассы.
Нарушителя задержал и отвезли в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание