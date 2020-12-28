Житель Петрозаводска создал марихуановую ферму в съемной квартире

Наркополицейские закрыли незаконный бизнес жителя Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин приобрел специальное оборудование, которое позволяет выращивать растения в домашних условиях в короткие сроки. Для конспирации он также арендовал квартиру в одном из многоквартирных домов Первомайского района, где установил всё необходимое для выращивания и изготовления растительного наркотика.

Противоправная деятельность мужчины оказалась в поле зрения наркополицейских в результате специальных мероприятий, в том числе "проверочных закупок". Полицейские установили каналы сбыта - фигурант реализовывал марихуану своим знакомым, как оптом, так и розницу.

К настоящему времени проведены обыски в квартире, оборудованной под производство наркотика. Изъяты кусты конопли, более 300 граммов приготовленного к сбыту запрещенного средства, а также различное оборудование для его производства и реализации.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, дает признательные показания.