Житель Петрозаводска в 86 лет с хвостиком пробежал гонку «Лыжня России»

В Петрозаводске 86-летний горожанин принял участие в массовой гонке «Лыжня России» на дистанции 3 300 метров.

Как сообщает Центр спортивной подготовки, Виктору Александровичу — 86 лет с хвостиком. Он 1936-го года рождения. И сегодня вышел на Курган и участвовал в массовой гонке «Лыжня России» на дистанции 3 300 метров. Причем был в первых рядах!

«Я участвую в «Лыжне России» с 2010 года. И еще в гонке ветеранов выступаю. Последний раз в соревнованиях участвовал лет десять назад», — рассказал Виктор Александрович.

По словам Виктора Александровича, он до сих пор ездит на дачу на велосипеде.

«После Деревянного у меня дача, 41-й километр. Раза три в месяц езжу туда на велосипеде. А зимой — через день хожу на «Фонтаны»!

«Видели бы вы скорость, с которой ветеран двигался по лыжне! Достойно уважения!» — отметили организаторы гонки.