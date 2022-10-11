Житель Петрозаводска в пьяном угаре бросился с ножом на приятеля

В столице Карелии состоится суд над 54-летним местным жителем, обвиняемым в убийстве.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемому в убийстве, утверждено в Петрозаводске.

По версии следствия, вечером 13 июля 2022 года петрозаводчанин пил спиртное со своим приятелем. Начался скандал, и обвиняемый 4 раза ударил приятеля ножом. От ранений тот скончался на месте.

Обвиняемый был арестован и заключен под стражу.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.