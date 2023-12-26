Житель Петрозаводска в пьяном угаре ударил ножом в живот свою сожительницу

Обвиняемого заключили под стражу, он вину не признал, от дачи показаний отказался.

В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство своей бывшей сожительницы.



Следователи следственного отдела Петрозаводска Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя карельской столицы, которого обвиняют в покушении на убийство.



Следствие установило, что вечером 22 ноября мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с сожительницей ударил ее ножом в живот и убежал, опасаясь, что его увидят прохожие. Потерпевшая смогла дозвониться до своей дочери, которая вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Женщину госпитализировали, оказав медицинскую помощь.



Злоумышленника оперативно задержали. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. На допросе обвиняемый не признал вину, от дачи показаний отказался.



Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.