Житель Петрозаводска в пьяном угаре зарезал свою жену и сбросил с восьмого этажа

Следователи карельской столицы предъявили обвинение в убийстве 33-летнему петрозаводчанину.

В Следкоме Карелии предъявили обвинение в убийстве 33-летнему жителю Петрозаводска.

По данным следствия, вечером в пятницу, 22 сентября, обвиняемый, будучи пьяным, во время ссоры с супругой избил ее и ударил ножом в живот. Потом злоумышленник сбросил жену с балкона 8 этажа. От полученных множественных травм женщина скончалась на месте.

По ходатайству следователя регионального Следкома 33-летнему петрозаводчанину избрали меру пресечения, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали о жестоком убийстве 37-летней женщины в Петрозаводске.

Напомним, трагедия произошла 22 сентября, около 22.30, в квартире многоэтажки на Перевалке.

Прохожие обнаружили у подъезда тело женщины. Позже выяснилось, что она упала с 8 этажа и разбилась. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, которого заподозрили в убийстве.