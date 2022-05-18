Житель Петрозаводска вернул долг в 200 тысяч рублей, чтобы не остаться без колес

Петрозаводчанин не спешил отдавать 200 тысяч рублей долга, пока не нависла угроза остаться без автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов в Петрозаводске в отношении должника находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу физического лица в размере 200 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что на имя должника зарегистрировано автотранспортное средство, в отношении которого вынесли постановления о запрете на регистрационные действия и наложению ареста.

Указанный автомобиль был обнаружен судебным приставом-исполнителем на придомовой территории. Должник, чтобы не остаться без автомобиля, на следующий день погасил задолженность в полном объеме.