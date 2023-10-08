Житель Петрозаводска во время ссоры нанес смертельный удар своему брату

Суд вынес приговор жителю Петрозаводска за причинение смерти брату.

Собранные следователями следственного отдела Петрозаводска СК Карелии доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 35-летнему мужчине. Жителя Петрозаводска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года пьяный петрозаводчанин, проживая в одной квартире вместе с родным братом 1978 года рождения, во время ссоры ударил его кулаком в голову. Через некоторое время потерпевший скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Очевидцем произошедшего стала родная мать братьев.



Суд приговорил подсудимого к 7 годам колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе Следкома Карелии.