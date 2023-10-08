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Житель Петрозаводска во время ссоры нанес смертельный удар своему брату

Новости. Криминал
15:50, 09 Октября 2023
фото: © xakac.info

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Суд вынес приговор жителю Петрозаводска за причинение смерти брату.

Собранные следователями следственного отдела Петрозаводска  СК Карелии доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 35-летнему мужчине. Жителя Петрозаводска  признали виновным в умышленном причинении  тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года пьяный петрозаводчанин, проживая в одной квартире вместе с родным  братом 1978 года рождения, во время ссоры ударил его кулаком в голову. Через некоторое время потерпевший скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Очевидцем произошедшего стала родная мать братьев.

Суд приговорил подсудимого к 7 годам колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе Следкома Карелии.

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