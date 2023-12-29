Житель Петрозаводска во время ссоры укусил знакомого за палец

Злоумышленник, которого раньше его уже наказывали за подобное деяние, стал фигурантом уголовного дела.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение из медицинской организации. За помощью к медикам обратился горожанин, которому знакомый прокусил палец руки.

Полицейские установили, что между знакомыми произошел конфликт на улице в карельской столице. Мужчины поссорились и после словесного конфликта горожанин стал удерживать 41-летнего знакомого, а тот, желая освободиться, укусил его до крови за палец руки. Потерпевший обратился за медицинской помощью, а потом написал заявление в полицию.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях, причинивших физическую боль. Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, фигурант раньше уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.