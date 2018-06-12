Житель Петрозаводска встретил лося на Древлянке

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Очевидец утверждает, что дикий зверь пугался машин, но спокойно реагировал на людей.
Читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" рассказал о том, как ранним утром встретил на Древлянке лося.
"Сегодня 12 июня 04.45 - 04.50 утра наблюдал данное животное на Древлянском кольце (Лесной пр. - Лососинское шоссе)- заросли кустарника на месте бывшего "Масла и Смазки". Потом пересёк Лесной проспект в сторону "Столицы". А куда дальше пошёл- не знаю. Может, ещё и бродит по Древлянке. Напуган. От машин шарахается, на людей (прохожих) реагирует спокойно",- написал автор поста.
Очевидец попросил не пугать дикого зверя.
"Пара машин пыталась подъехать поближе. Видимо, для селфи. Не надо- может "дров наломать",- предупреждает автор сообщения.
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