Житель Петрозаводска встретил лося на Древлянке

Очевидец утверждает, что дикий зверь пугался машин, но спокойно реагировал на людей.

Читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" рассказал о том, как ранним утром встретил на Древлянке лося.

"Сегодня 12 июня 04.45 - 04.50 утра наблюдал данное животное на Древлянском кольце (Лесной пр. - Лососинское шоссе)- заросли кустарника на месте бывшего "Масла и Смазки". Потом пересёк Лесной проспект в сторону "Столицы". А куда дальше пошёл- не знаю. Может, ещё и бродит по Древлянке. Напуган. От машин шарахается, на людей (прохожих) реагирует спокойно",- написал автор поста.

Очевидец попросил не пугать дикого зверя.

"Пара машин пыталась подъехать поближе. Видимо, для селфи. Не надо- может "дров наломать",- предупреждает автор сообщения.