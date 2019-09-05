Житель Петрозаводска выиграл внедорожник на "Авторадио"

Радиослушатель из Петрозаводска впервые в истории популярной радиостанции выиграл в прямом эфире автомобиль.

В среду, 4 сентября, в течение всего дня в федеральном эфире "Авторадио" в турборежиме несколько раз в час проходила акция "Много автомобилей на Авторадио. Сезон Премьер".

Когда на кону оказался боевой внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения в цвете Kinetic Yellow, ведущие вечернего шоу "Мурзилки Live" Брагин, Гордеева и Захар дозвонились до очередного претендента на победу.

На радиорулетке выпал телефонный номер Александра Цывунина из Петрозаводска. Он смог правильно назвать загаданную песню "Я тебя не люблю" в исполнении Григория Лепса и выиграл суперприз "Авторадио".

Теперь Suzuki Jimny четвертого поколения отправится в Карелию.