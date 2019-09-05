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Новости. Общество
12:18, 05 Сентября 2019

Житель Петрозаводска выиграл внедорожник на "Авторадио"

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Радиослушатель из Петрозаводска впервые в истории популярной радиостанции выиграл в прямом эфире автомобиль.

В среду, 4 сентября, в течение всего дня в федеральном эфире "Авторадио" в турборежиме несколько раз в час проходила акция "Много автомобилей на Авторадио. Сезон Премьер".

Когда на кону оказался боевой внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения в цвете Kinetic Yellow, ведущие вечернего шоу "Мурзилки Live" Брагин, Гордеева и Захар дозвонились до очередного претендента на победу.

На радиорулетке выпал телефонный номер Александра Цывунина из Петрозаводска. Он смог правильно назвать загаданную песню "Я тебя не люблю" в исполнении Григория Лепса и выиграл суперприз "Авторадио".

Теперь Suzuki Jimny четвертого поколения отправится в Карелию.

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Комментарии

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кир
2019-09-05 13:14:52
Только бы не работать никогда. Вековая мечта наших людей. Небольшая статистическая выборка на "Столице" подтверждает. :)
Сергей
2019-09-05 12:48:10
Блин, МОЛОДЕЦ, поздравляю!!!
nae
2019-09-05 12:32:29
Поздравляю победителя!
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