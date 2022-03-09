Житель Петрозаводска вынес из магазина в райцентре Карелии 18 упаковок сыра

Сыр и спиртное стали добычей молодого петрозаводчанина в Олонце, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступила информация о том, что в продуктовом магазине города совершена кража. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный подошёл к витрине с молочной продукцией, взял 8 упаковок сыра, спрятал их под куртку и покинул магазин, не расплатившись. Причинённый ущерб составил более 4 тысяч рублей. В начале марта аналогичные кражи повторились дважды — вор унес 10 упаковок сыра, а также 6 бутылок спиртного.

Участковый выяснил, что все кражи совершил один человек — 26-летний житель Петрозаводска. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что первый раз проезжал Олонец, следуя домой из Санкт-Петербурга, а затем приезжал на юг Карелии для встречи с друзьями.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.