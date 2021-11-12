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Житель Петрозаводска вышел из клуба и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
17:40, 25 Ноября 2021
фото: © stihi.ru

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Ночная гулянка двух молодых петрозаводчан завершилась для одного потерей, а для другого находкой и уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 19-летний гражданин и сообщил, что у него пропал мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Как выяснилось, молодой человек до утра отдыхал с приятелями в клубе и только дома обнаружил, что обронил мобильный телефон. Он вернулся в заведение и попытался его разыскать, но не смог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 22-летний петрозаводчанин. Он сознался в содеянном.

В ту ночь подозреваемый также отдыхал в развлекательном заведении и, уходя, обнаружил на улице чужой телефон. Он забрал его себе и, не предприняв попыток разыскать владельца, стал им пользоваться.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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